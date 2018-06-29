Под Пензой рыбак спас тонущего ребенка, еще один мальчик пока не найден Происшествия

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Следователи начали проверку по факту происшествия на реке Суре в Городищенском районе Пензенской области, где удалось спасти одного из тонущих детей, а еще один ребенок пока не найден.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 8-летний мальчик из Владимирской области находился на каникулах у своей бабушки в городе Сурске. 28 июня он отправился гулять с двумя сверстниками 2007 и 2010 годов рождения. Со слов последних, они пришли к реке Суре около 17.00, где двое из них решили искупаться. По предварительной информации, дети умеют плавать. В результате оба ребенка начали тонуть. Одного из них — мальчика 2007 года рождения — вытащил из воды случайно находившийся рядом рыбак. Второго мальчика обнаружить до настоящего времени не удалось», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что на берегу реки найдены одежда ребенка и его мобильный телефон.

По словам Татьяны Махницкой, поисковые мероприятия продолжаются — в них участвуют в том числе местные жители.

«Организовано обследование дна реки Суры, которое осуществляется работниками пензенского пожарно-спасательного центра», — сказала собеседница агентства.