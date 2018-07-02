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На улице Леонова в Пензе огонь уничтожил сарай, повредил две машины и часть дома

14:55 | 02.07.2018 | Происшествия

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Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Сарай площадью 400 кв. метров, располагавшийся в непосредственной близости от двухэтажного дома №9 на улице Леонова в Пензе, сгорел в понедельник, 2 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

На улице Леонова в Пензе огонь уничтожил сарай, повредил две машины и часть дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она добавила, что, по уточненным данным, пожара на кровле жилого дома не было, у здания обгорело окно и торцевая стена.

«Причинен ущерб двум автомобилям — «Нива» и «Lada Granta»», — добавила собеседница агентства.

Анна Шупилова пояснила, что жильцы подъезда со стороны места пожара были эвакуированы, для ликвидации последствий случившегося привлекались 18 человек и пять единиц техники.

Причины произошедшего устанавливаются.

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