Под Пензой погиб пенсионер, вернувшийся за документами в горящий дом Происшествия

Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 84-летнего мужчины, который, по словам очевидцев, вернулся за документами в горящий дом в Казеевке Пензенского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Около 16.00 5 июля в доме на улице Большой Курмыш в селе Казеевка произошло возгорание. После ликвидации пожара между жилыми комнатами обнаружено тело 84-летнего мужчины. На момент возникновения возгорания в доме кроме хозяина находились его сожительница, дочь и внучка. Со слов очевидцев и родственников, мужчина вернулся в дом, охваченный огнем, чтобы взять документы, однако выйти ему уже не удалось», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что, по предварительным данным, возгорание произошло в результате замыкания электропроводки.

«В ходе проведения проверки следователем устанавливаются обстоятельства возникновения пожара и гибели мужчины», — добавила Татьяна Махницкая.