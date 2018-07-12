Организована проверка по факту гибели двух человек в пожаре под Сердобском Происшествия

Сердобск, 12 июля 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины и женщины в результате пожара в селе Софьино Сердобского района Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Около 20.30 11 июля в доме на улице Пушкина произошло возгорание. После вызова сотрудников МЧС местные жители взломали входную дверь, запертую изнутри. В коридоре на полу лежал мужчина 1986 года рождения, которого удалось спасти. Войти в жилую часть дома уже не представилось возможным, так как он был полностью охвачен огнем. После ликвидации возгорания в жилой комнате обнаружены тела мужчины 1974 года рождения и женщины 1967 года», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что, по имеющейся информации, в тот день все трое употребляли спиртное.

«По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате замыкания электропроводки. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства возникновения пожара и гибели двух человек», — добавила собеседница агентства.