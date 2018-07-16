В Пензе малолетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже Происшествия

Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Мальчик 2014 года рождения получил травмы в результате падения из окна квартиры, расположенной на третьем этаже одного из домов на проспекте Победы в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По предварительным данным, в ночь с 15 на 16 июля мальчик, со слов матери, самостоятельно открыл пластиковое окно и упал вниз вместе с москитной сеткой. В настоящее время ребенок находится в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, у него диагностированы черепно-мозговая травма и тупая травма живота», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в частности, то, по какой причине ребенок ночью находился дома один — без присмотра взрослых.