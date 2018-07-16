В Пензе ураганный ветер повалил билборд и несколько деревьев, повреждены машины Происшествия

Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Ураганный ветер и сильный ливень, которые непродолжительное время бушевали в некоторых районах Пензы, привели к многочисленным негативным последствиям.

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В нескольких местах на улице Московской ветром повалило деревья. Неподалеку от перекрестка с улицей Максима Горького одно из них вырвало с корнем. Дерево едва не задело продавщицу мороженого, которая находилась в киоске рядом с ним. Еще одно упало на детской площадке около подъезда №1 на Московской, 40.

Также деревья оказались сломаны рядом с центром «Доктор Борменталь» на Володарского, 6, и «Центром здоровья» на Красной, 60. Они упали на припаркованные автомобили. Владельцы уже подсчитывают ущерб.

На улице Кирова в районе остановки «ТТС» порывом ветра повалило массивную металлическую рекламную конструкцию на бетонной основе. Она упала на газон параллельно тротуару, задев стоящую рядом ель.

Чтобы справиться с последствиями стихии, на улицы Пензы оперативно вышли сотрудники коммунальных служб. Они распиливают поваленные деревья и подметают улицы, убирая небольшие ветки, листья и разлетевшийся мусор.