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В результате пожара в Лунинском районе погибли три человека

09:59 | 18.07.2018 | Происшествия

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Лунино, 18 июля 2018. PenzaNews. Сестры 1932 и 1936 годов рождения, а также сын одной из них 1966 года рождения погибли в результате пожара на улице Набережной в селе Лесной Вьяс Лунинского района Пензенской области в ночь на среду, 18 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

В результате пожара в Лунинском районе погибли три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 23.05 в минувший вторник, 17 июля, на место были направлены девять человек и четыре единицы техники.

«Сгорел деревянный дом площадью 144 кв. метра. Проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются. Предварительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнем при курении мужчины», — пояснила собеседница агентства.

Анна Шупилова отметила, что семья состояла на учете в местной администрации как неблагополучная.

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