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В Каменке умер мужчина, на которого упал бетонный столб

18:48 | 23.07.2018 | Происшествия

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Каменка, 23 июля 2018. PenzaNews. 32-летний житель Каменки Пензенской области, на которого в ночь на пятницу, 20 июля, упал бетонный столб, умер от закрытой травмы грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Каменке умер мужчина, на которого упал бетонный столб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что по факту произошедшего организована доследственная проверка.

«По предварительным данным, в ночь на 20 июля житель Каменки 1985 года рождения вместе с двумя знакомыми мужчинами прибыл на автомашине к селу Владыкино с целью хищения проводов ЛЭП. После того, как он, забравшись на бетонную опору, срезал провода, столб упал, придавив его. Знакомые, находившиеся там же, довезли его до каменской межрайонной больницы», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что на данный момент следователь продолжает восстанавливать картину случившегося.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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