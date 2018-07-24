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В сети набирает просмотры видео с пензенским автоинструктором, избившим курсанта бутылкой

14:31 | 24.07.2018 | Происшествия

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Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Почти 21 тыс. просмотров набрали в интернете кадры с камеры видеорегистратора одной из машин, следовавших, предположительно, по улице Суворова в Пензе, на которых видно, как человек на переднем пассажирском сиденье учебного автомобиля бутылкой бьет по голове водителя.

В сети набирает просмотры видео с пензенским автоинструктором, избившим курсанта бутылкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Видео продолжительностью менее минуты было опубликовано в группе «Пенза Live» в соцсети «ВКонтакте» вечером в минувший понедельник, 23 июля.

Обнародованные кадры не позволяют установить, автопарку какой именно автошколы принадлежит данная машина.

Вместе с тем выяснить личность людей, попавших в объектив камеры видеорегистратора, можно по госномеру транспортного средства.

Реакция правоохранительных органов на видео, которое уже заинтересовало ряд федеральных СМИ, обративших внимание на вопиющий факт, пока не последовала.

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