В сети набирает просмотры видео с пензенским автоинструктором, избившим курсанта бутылкой Происшествия

Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Почти 21 тыс. просмотров набрали в интернете кадры с камеры видеорегистратора одной из машин, следовавших, предположительно, по улице Суворова в Пензе, на которых видно, как человек на переднем пассажирском сиденье учебного автомобиля бутылкой бьет по голове водителя.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Видео продолжительностью менее минуты было опубликовано в группе «Пенза Live» в соцсети «ВКонтакте» вечером в минувший понедельник, 23 июля.

Обнародованные кадры не позволяют установить, автопарку какой именно автошколы принадлежит данная машина.

Вместе с тем выяснить личность людей, попавших в объектив камеры видеорегистратора, можно по госномеру транспортного средства.

Реакция правоохранительных органов на видео, которое уже заинтересовало ряд федеральных СМИ, обративших внимание на вопиющий факт, пока не последовала.