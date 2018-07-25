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Катамаран с туристами из Москвы и Пензы перевернулся в Хакасии

14:54 | 25.07.2018 | Происшествия

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Абакан, 25 июля 2018. PenzaNews. Катамаран, на котором передвигались шестеро туристов из Москвы и Пензы, в том числе двое несовершеннолетних, перевернулся на реке Она в Хакасии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС России.

Катамаран с туристами из Москвы и Пензы перевернулся в Хакасии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Тургруппа не была зарегистрирована у спасателей», — уточнили в ведомстве.

По словам начальника Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Александра Себова, инцидент произошел примерно в 300 км от Абакана в районе порога Максим.

«[Это] сборная команда, которая находилась на активном отдыхе у нас здесь, на территории Хакасии. Одному из членов экипажа удалось выбраться из воды», — пояснил он, добавив, что пострадавшего подобрала проплывавшая мимо другая тургруппа из Саяногорска.

Александр Себов уточнил, что пятеро человек пока числятся как пропавшие без вести.

На месте организованы поиски туристов, которые ведут наземные службы — задействовать вертолет не представляется возможным из-за дождя с сильным ветром.

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