EN
17:34:38 Пятница, 27 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские волонтеры спасли котят, изувеченных детьми

16:32 | 27.07.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Пензенские волонтеры забрали в центр работы с бездомными животными «Питомец» двух котят, изувеченных детьми во дворе многоэтажного дома. Об этом говорится в сообщении, размещенном в группе фонда «Рука помощи бездомным животным» в социальной сети «ВКонтакте».

Пензенские волонтеры спасли котят, изувеченных детьми. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Двух усатых малышей закидали кусками тротуарной плитки «детки», которые нашли в этом развлечение. Как вы понимаете, ни один взрослый их не остановил, хотя дело происходило во дворе многолюдной многоэтажки. Сейчас они забивают котят, и взрослые не видят проблемы в этом, кто дальше? Дедушки и бабушки? Дети младше их возрастом? Или в старости больные собственные родители?» — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что у одного из животных отрубило часть лапы.

«Кого мы растим? Дорогие родители, одумайтесь! Придите сегодня вечером домой, посадите ребенка и покажите ему это фото. Поговорите с ним на эту тему, что обижать слабых — нельзя; быть жестоким — отвратительно! Даже если вы думаете, что ваш «ангелок» на такое неспособен, потратьте 10 минут и убедитесь в этом. Повторение — мать учения, как в школе говорили, лишним такой разговор не будет!» — добавляется в тексте.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе определили лучших пожарных Пензенские МФЦ временно не будут принимать документы на услуги Росреестра
В Пензе награждены отличившиеся работники торговли В Кузнецке две похоронные услуги исключены из числа платных
Выставка «Художники Пензы» начнет работу в картинной галерее 31 июля В Пензенской области пройдет конкурс благоустройства среди предприятий
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама