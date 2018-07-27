Пензенские волонтеры спасли котят, изувеченных детьми Происшествия

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Пензенские волонтеры забрали в центр работы с бездомными животными «Питомец» двух котят, изувеченных детьми во дворе многоэтажного дома. Об этом говорится в сообщении, размещенном в группе фонда «Рука помощи бездомным животным» в социальной сети «ВКонтакте».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Двух усатых малышей закидали кусками тротуарной плитки «детки», которые нашли в этом развлечение. Как вы понимаете, ни один взрослый их не остановил, хотя дело происходило во дворе многолюдной многоэтажки. Сейчас они забивают котят, и взрослые не видят проблемы в этом, кто дальше? Дедушки и бабушки? Дети младше их возрастом? Или в старости больные собственные родители?» — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что у одного из животных отрубило часть лапы.

«Кого мы растим? Дорогие родители, одумайтесь! Придите сегодня вечером домой, посадите ребенка и покажите ему это фото. Поговорите с ним на эту тему, что обижать слабых — нельзя; быть жестоким — отвратительно! Даже если вы думаете, что ваш «ангелок» на такое неспособен, потратьте 10 минут и убедитесь в этом. Повторение — мать учения, как в школе говорили, лишним такой разговор не будет!» — добавляется в тексте.