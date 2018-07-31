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Пропавший в Пензенской области мальчик найден в лесу в 1 км от дома

15:08 | 31.07.2018 | Происшествия

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Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. 4-летний мальчик, пропавший в селе Гольцовка Лунинского района Пензенской области, найден в лесополосе, расположенной в 1 км от дома. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Пропавший в Пензенской области мальчик найден в лесу в 1 км от дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что утром мать ребенка на несколько минут вышла из жилища, пока сын завтракал, а когда вернулась, его на месте не оказалось.

«Затем она заметила, что со двора исчезла собака. На протяжении 4 часов родители и односельчане самостоятельно искали сына, а когда поиски ни к чему не привели, мать позвонила в дежурную часть», — сказали в полиции.

В УМВД отметили, что ребенок не может говорить, поэтому он не отзывался на крики людей, вышедших на его поиски.

«Розыск осложняли неблагоприятные погодные условия — из-за сильного дождя служебная собака не могла напасть на след пропавшего. 4 часа спустя ребенка нашли в лесополосе. Состояние его оценивается как удовлетворительное. Дома он отсутствовал 8 часов», — уточнили в пресс-службе.

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