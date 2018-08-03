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ДТП обошлось водителю гужевой повозки почти в 380 тыс. рублей

18:22 | 03.08.2018 | Происшествия

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Наровчат, 3 августа 2018. PenzaNews. Водитель гужевой повозки, следовавшей по автодороге «Рузаевка — Ковылкино — Торбеево» без светоотражающих элементов в темное время суток, из-за чего в нее врезался внедорожник «Suzuki Jimny», выплатит находившейся за рулем женщине около 380 тыс. рублей. Соответствующее решение принято Наровчатским районным судом Пензенской области.

ДТП обошлось водителю гужевой повозки почти в 380 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Из них почти 372 тыс. рублей составит возмещение причиненного ущерба, а еще около 7 тыс. рублей — расходы по оплате госпошлины.

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, ДТП произошло в декабре 2015 года — автомобиль столкнулся со следовавшей впереди телегой и опрокинулся, в результате чего иномарка получила механические повреждения кузова.

«Ответчик иск о возмещении ущерба не признал, пояснив, что в момент ДТП он гужевой повозкой не управлял, а находился рядом с водителем. Сама гужевая повозка, по его словам, была оборудована световозвращателями, которые после случившегося не нашли — их якобы либо украли с места происшествия, либо вообще не делали осмотр», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что показания мужчины не нашли своего подтверждения и были опровергнуты другими доказательствами: ранее суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате которого пассажир гужевой повозки получил травмы средней тяжести.

«Решение в законную силу не вступило», — отметил представитель Наровчатского районного суда.

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