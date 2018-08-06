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Около ТЦ «Фортуна» в Пензе на автомобили упало два больших дерева

20:00 | 06.08.2018 | Происшествия

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Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Два автомобиля, находившихся около ТЦ «Фортуна» в Пензе, получили механические повреждения в результате падения на них двух деревьев из-за грозы с сильным ветром, которая обрушилась на город вечером в понедельник, 6 августа.

Около ТЦ «Фортуна» в Пензе на автомобили упало два больших дерева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», никто из людей, оказавшихся в момент инцидента поблизости, не пострадал.

Упавшие деревья перегородили подъезд транспортных средств к торговому центру с левой стороны. Крона одного из них нависает над внедорожником, оставленным на парковке.

Автовладельцы, ставшие невольными заложниками внезапно возникшей ситуации, уже подсчитывают ущерб, нанесенный им стихией.

Ожидается, что в ближайшее время на место прибудут представители коммунальных служб, чтобы распилить поваленные ветром деревья.

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