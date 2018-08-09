Автомобиль с телом мужчины внутри обнаружен в пруду в Пензенской области Происшествия

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Автомашина «Lada XRay» с телом мужчины 1970 года рождения, который пропал в ночь на минувшее воскресенье, обнаружена в пруду на территории села Григорьевка Тамалинского района Пензенской области утром в четверг, 9 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она отметила, что, по имеющейся информации, погибший перед исчезновением употреблял спиртное.

«По предварительным данным, полученным в результате судебно-медицинского исследования тела мужчины, смерть могла наступить в результате механической асфиксии при утоплении», — пояснила собеседница агентства, уточнив, что какие-либо повреждения на его теле отсутствуют.

Татьяна Махницкая добавила, что в настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.