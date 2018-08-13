Выговор объявлен работнику зоопарка Пензы, на которого напал страус Происшествия

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Руководство пензенского зоопарка объявило выговор работнику, на которого утром в минувшую субботу, 11 августа, напал страус. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе учреждения.

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«Данная ситуация возникла потому, что рабочим по уходу за животными была нарушена техника безопасности. По правилам к опасным животным сотрудники должны заходить вдвоем: один убирает или выкладывает корм, второй организует безопасность — держит щит, жердь», — пояснили в зоопарке.

В пресс-службе связали агрессивность самца Рамула с брачным периодом — самки Зита и Гита в настоящее время откладывают яйца.

«В это время даже внешний вид самца меняется: краснеет клюв и цевки на ногах, количество мужского гормона в крови возрастает, птица становится более агрессивной — активно защищает территорию, подруг и кладку», — отметили в зверинце.

В учреждении уточнили, что рабочий, который трудится в зоопарке второй год и за это время зарекомендовал себя с положительной стороны, пострадал несильно — он получил царапину, был осмотрен ветеринарным врачом и отказался от вызова скорой помощи.

«Ситуации нападения животных на сотрудников редки, поскольку техника безопасности соблюдается. В этот раз сработал человеческий фактор — у сотрудников много работы, человек поторопился и зашел один, не подождав второго рабочего», — сказали в пензенском зоопарке.