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Жителям Пензы предложили присоединиться к поискам Ильи Кузьмина

18:09 | 14.08.2018 | Происшествия

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Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции предложили неравнодушным жителям Пензы присоединиться к поискам пропавшего без вести Ильи Кузьмина, который ушел из дома еще утром 2 августа и до настоящего времени не вернулся обратно.

Жителям Пензы предложили присоединиться к поискам Ильи Кузьмина

Фото: Vk.com/la_penza

«В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия, направленные на установление его местонахождения. По оперативным данным, в последний раз Илью Кузьмина видели в Арбеково в районе торгового центра «Гранат», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что сбор участников поисковых мероприятий состоится у «Граната» в предстоящую субботу, 18 августа, с 10.00 до 11.00.

«В поисках примут участие сотрудники полиции, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцы», — сказали в пресс-службе.

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