В Пензе грузовик провалился в большую яму Происшествия

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Грузовая машина, которая была задействована в месте проведения коммунальных работ неподалеку от остановки «Аптека» — во дворе дома №35 на проспекте Строителей в Пензе, провалилась в большую яму.

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Последствия случившегося наблюдала заместитель главы администрации Октябрьского района города Людмила Коломыцева.

«Прямо возле дома провалился асфальт, а вместе с ним и «КамАЗ». С утра здесь шли ремонтные работы», — написала она на своей странице в Facebook, сопроводив сообщение фотографией.

На снимке видно, что грузовик опрокинулся на левый бок и его задняя часть почти полностью ушла под землю.

По имеющейся информации, в момент происшествия водитель находился в кабине — мужчина не пострадал.

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», к настоящему времени грузовую машину извлекли из ямы, рабочие ведут откачку воды из нее.