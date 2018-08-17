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Конфликт на остановке в пензенском селе закончился смертью рабочего

17:25 | 17.08.2018 | Происшествия

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Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту кончины рабочего коммерческой организации, которого руководство отправило очищать транспортные остановки от мусора в Пензенской области.

Конфликт на остановке в пензенском селе закончился смертью рабочего

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, потерпевший и подозреваемый работали в одном из обществ с ограниченной ответственностью села Наровчат. Утром 9 августа руководством организации был определен объем работы на день — очистить остановки общественного транспорта от мусора и травы, при этом потерпевший с подозреваемым были распределены в одну бригаду», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в течение дня между коллегами, употребившими спиртное, несколько раз возникали конфликты, а во время одного из них — около остановки села Потодеево Наровчатского района — потерпевший начал нецензурно высказываться в адрес мужчины, в ответ тот вытащил его из служебной автомашины и толкнул.

«В результате пострадавший упал на землю и ударился головой. На следующий день мужчина скончался в нижнеломовской межрайонной больнице от полученной черепно-мозговой травмы», — пояснили в пресс-службе.

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