На трассе в Кузнецком районе фура сбила велосипедиста Происшествия

Кузнецк, 20 августа 2018. PenzaNews. Мужчина-велосипедист 1973 года рождения получил травмы в результате наезда фуры «Volvo» на 746 км федеральной автодороги М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 19 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло в 17.15.

«Мужчина был доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что, по предварительным данным, за рулем грузового автомобиля находился мужчина 1960 года рождения.

Для ликвидации последствий ДТП от главного управления МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники.

Обстоятельства случившегося выясняются.