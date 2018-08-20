На трассе в Кузнецком районе фура сбила велосипедиста
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Кузнецк, 20 августа 2018. PenzaNews. Мужчина-велосипедист 1973 года рождения получил травмы в результате наезда фуры «Volvo» на 746 км федеральной автодороги М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 19 августа.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло в 17.15.
«Мужчина был доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.
В Госавтоинспекции отметили, что, по предварительным данным, за рулем грузового автомобиля находился мужчина 1960 года рождения.
Для ликвидации последствий ДТП от главного управления МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники.
Обстоятельства случившегося выясняются.