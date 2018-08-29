Под Пензой неосторожность пекаря повлекла тяжелую травму руки Происшествия

Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования пекаря одного из предприятий, расположенных в рабочем поселке Исса Пензенской области.

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«По версии следствия, рано утром 30 июля пекарь 1994 года рождения после окончания производственного цикла приступила к очистке шнековой камеры бункера загрузки тестоделительной машины от остатков теста. Во время данного процесса левая рука женщины оказалась зажата между лопастями шнека, в результате чего произошла травматическая ампутация левого предплечья работницы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что данный инцидент произошел из-за ненадлежащей организации системы охраны труда на предприятии.

«В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства случившегося, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы. Проводятся допросы сотрудников организации, устанавливается круг лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — сказали в управлении.