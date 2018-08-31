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Погорельцам с улицы Брестской в Пензе предоставят маневренное жилье

10:56 | 31.08.2018 | Происшествия

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Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев распорядился предоставить маневренное жилье нуждающимся гражданам, потерявшим крышу над головой в результате пожара в доме №33 на улице Брестской вечером в минувший четверг, 30 августа.

Погорельцам с улицы Брестской в Пензе предоставят маневренное жилье

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Всем нуждающимся [необходимо] предоставить помещения в маневренном фонде в соответствии с действующим законодательством, обеспечить необходимой одеждой, продуктами и школьными принадлежностями детей школьного возраста», — сказал он.

Глава администрации города добавил, что также пострадавшим будет оказана материальная помощь.

Как сообщает пресс-служба мэрии, площадь пожара в срубовом доме, который был обложен кирпичом, составила 300 кв. метров. В результате случившегося никто не пострадал.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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