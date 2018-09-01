В Кузнецком районе организована проверка по факту гибели двоих детей Происшествия

Кузнецк, 1 сентября 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мальчиков 2008 и 2010 года рождения, утонувших на пруду в селе Евлашево Кузнецкого района Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«30 августа 2018 года в вечернее время в правоохранительные органы поступило заявление от родителей двух несовершеннолетних, проживающих в селе Евлашево, об их безвестном исчезновении с 15.30. Было известно, что они поехали кататься на велосипедах», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что примерно в 23.30 на берегу Евлашевского пруда были обнаружены два велосипеда, а в воде недалеко от берега найдено тело младшего мальчика, труп старшего на следующий день подняли со дна водолазы.

«По предварительным данным, полученным в результате судебно-медицинского исследования, смерть обоих детей могла наступить в результате механической асфиксии при утоплении. Экспертизой подтверждено отсутствие у погибших телесных повреждений. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели мальчиков», — пояснили в следственном управлении.