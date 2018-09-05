В Сердобске пропала 17-летняя девушка Происшествия

Сердобск, 5 сентября 2018. PenzaNews. Проверка по факту безвестного исчезновения 17-летней Марии Шляпиной, которая в ночь с 2 на 3 сентября ушла из дома, проводится в Сердобске Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она отметила, что до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

«Мария Шляпина проживает на улице Куликовка в городе Сердобске. Приметы: на вид 17 лет, рост 175–180 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, ниже плеч. Была одета в темную спортивную кофту, темно-синие спортивные штаны, такого же цвета замшевые кроссовки. Паспорта и телефона при себе не имеет», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что при наличии информации о местонахождении пропавшей несовершеннолетней следователи просят сообщить об этом по телефону: 8 (8412) 36-17-02.