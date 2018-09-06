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Два человека серьезно пострадали при запуске новой зерносушилки в Пензенской области

18:46 | 06.09.2018 | Происшествия

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Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Два человека, которые являются работниками разных организаций, получили тяжелые травмы во время запуска новой мобильной зерносушилки в селе Большой Мичкас Нижнеломовского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Два человека серьезно пострадали при запуске новой зерносушилки в Пензенской области

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, одно из обществ с ограниченной ответственностью Нижнеломовского района заказало в пензенской фирме мобильную зерносушилку. После поставки и окончательной сборки вечером 5 сентября проводились работы по запуску», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в это время произошло разрушение металлического корпуса турбины и лопастей, в результате чего оказались травмированы два работника.

«У ведущего инженера по сервису пензенской организации диагностирована травматическая ампутация ноги, у главного инженера фирмы-заказчика — черепно-мозговая травма», — уточнила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая отметила, что оба пострадавших находятся в нижнеломовской межрайонной больнице.

Она сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

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