Два человека серьезно пострадали при запуске новой зерносушилки в Пензенской области Происшествия

Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Два человека, которые являются работниками разных организаций, получили тяжелые травмы во время запуска новой мобильной зерносушилки в селе Большой Мичкас Нижнеломовского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, одно из обществ с ограниченной ответственностью Нижнеломовского района заказало в пензенской фирме мобильную зерносушилку. После поставки и окончательной сборки вечером 5 сентября проводились работы по запуску», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в это время произошло разрушение металлического корпуса турбины и лопастей, в результате чего оказались травмированы два работника.

«У ведущего инженера по сервису пензенской организации диагностирована травматическая ампутация ноги, у главного инженера фирмы-заказчика — черепно-мозговая травма», — уточнила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая отметила, что оба пострадавших находятся в нижнеломовской межрайонной больнице.

Она сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».