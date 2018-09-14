В момент прибытия пожарных пензенский ресторан «Очаково» был закрыт — МЧС Происшествия

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Помещение ресторана «Очаково» и летняя площадка, на которой днем 14 сентября произошел пожар, были закрыты в момент прибытия на место происшествия сотрудников МЧС. Об этом журналистам сообщил врио заместителя начальника главного управления МЧС России по Пензенской области полковник Алексей Рыжов.

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«На момент прибытия наших подразделений все было закрыто: людей не наблюдалось, жаровня не работала», — уточнил он.

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По словам Алексея Рыжова, собственники или другие представители администрации ресторана при тушении веранды не присутствовали — ожидается, что они прибудут в ближайшее время, чтобы дать необходимые пояснения сотрудникам Госпожнадзора и правоохранительных органов для восстановления картины случившегося.

«К счастью, жертв и пострадавших нет», — сказал врио замначальника управления.

Он добавил, что площадь пожара составила 150 кв. метров.

В настоящее время продолжается проливка помещений, ведется разбор тлеющих конструкций.