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Полицейские у автовокзала настигли пьяного водителя, севшего за руль в Октябрьском районе

12:10 | 16.09.2018 | Происшествия

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Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции, получившие от неравнодушного гражданина сигнал об употребившем спиртное водителе, севшем за руль в Октябрьском районе Пензы около 5.00, настигли нарушителя вблизи автовокзала на улице Луначарского. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Полицейские у автовокзала настигли пьяного водителя, севшего за руль в Октябрьском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заметив полицейских, водитель выбежал из автомобиля и попытался скрыться, однако его задержали», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен водительских прав.

«Ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения при помощи алкотестера. В результате было зафиксировано наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе более 1 промилле, что является сильной степенью опьянения. Сам злоумышленник пояснил, что перед тем, как сесть за руль, выпил бутылку виски», — сказали в УМВД.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

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