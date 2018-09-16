Поджог назван в числе возможных причин пожара в здании ФАПа в Михайловке Происшествия

Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Специалисты, занимающиеся выяснением причин пожара в здании фельдшерского пункта в селе Михайловка Мокшанского района Пензенской области, рассматривают версию о поджоге в числе основных. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

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Она уточнила, что возгорание в кирпичном здании общей площадью 80 кв. метров произошло вечером в минувшую субботу, 15 сентября.

«Площадь пожара составила 25 кв. метров», — добавила собеседница агентства.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Фельдшерский пункт в селе Михайловка стал вторым структурным подразделением мокшанской районной больницы, пострадавшим от пожара за последние месяцы. В начале июля огонь уничтожил ФАП в селе Чернозерье.