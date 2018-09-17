В Пензе подростки до смерти избили сверстника Происшествия

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. 16-летний студент пензенского колледжа информационных и промышленных технологий скончался в результате драки со сверстниками. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

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«14-го числа [сентября] встретились ребята, и у них произошел словесный конфликт из-за девушки, пошли драться один на один, потом присоединись другие, и это вылилось в избиение несколькими одного», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что пришедший домой после драки юноша лег спать, а утром отправился в колледж, где ему стало плохо.

«Пришел домой, вызвали скорую, а скорая уже ничем не могла помочь, он умер», — сказала детский омбудсмен.

Елена Столярова уточнила, что избивавшие сверстника подростки в возрасте 15 и 16 лет являются учащимися школы №12 и пензенского агропромышленного колледжа.

«Это недопустимая жестокость», — отметила собеседница агентства.