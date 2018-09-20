Под Кузнецком в ДТП с фурой пострадали водитель и пассажир иномарки Происшествия

Кузнецк, 20 сентября 2018. PenzaNews. Женщина, управлявшая автомобилем «Volkswagen Jetta», и пассажир иномарки пострадали в результате ДТП с участием фуры «DAF» на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Фото: 58.mchs.gov.ru

В Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла в минувшую среду, 19 сентября, в 16.45.

«По предварительной информации, автомобиль «Volkswagen Jetta», за рулем которого находилась женщина 1957 года рождения, столкнулся с грузовой автомашиной «DAF» под управлением 50-летнего мужчины. В результате телесные повреждения получила женщина-водитель и ее пассажир 1968 года рождения», — пояснили в ведомстве.

В отделе пропаганды добавили, что пострадавшая была госпитализирована, а пассажир после оказания первой медицинской помощи отпущен домой.

По факту произошедшего организована проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.