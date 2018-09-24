EN
18:31:07 Понедельник, 24 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В результате пожара в Пензенской области погибли три человека

11:17 | 24.09.2018 | Происшествия

Печать

Никольск, 24 сентября 2018. PenzaNews. Три человека погибли в результате пожара, произошедшего в селе Столыпино Никольского района Пензенской области.

В результате пожара в Пензенской области погибли три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, около 18.30 воскресенья, 23 сентября, в ведомство поступила информация о гибели двух женщин 1951 и 1973 годов рождения при пожаре в доме на улице Совхозной.

«После ликвидации возгорания их тела были обнаружены в жилой комнате», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что также в результате случившегося пострадал сожитель одной из погибших – мужчина 1974 года рождения, который, по имеющимся сведениям, не находился дома в момент возникновения возгорания.

«Мужчина попытался войти в горящий дом, вследствие чего получил множественные ожоги и был госпитализирован пензенскую городскую больницу, где впоследствии скончался», — сказала Татьяна Махницкая.

Она отметила, что, предположительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

«При осмотре на телах погибших, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», — уточнила представитель следственного управления.

По ее словам, по факту гибели трех человек организована проверка.

Загрузка...
Читайте также
Стрючков ждет закона, который обяжет целевиков-медиков работать в регионе Белозерцев намерен встретиться с представителями аптечных сетей
Златогорский потребовал передавать в мэрию Кузнецка информацию о фейерверках вблизи кафе В Пензе участники конкурса «Добровольцы России» представили свои проекты
В Спасске подросток снял на видео избиение сверстника и выложил запись в сеть Под Пензой прошел фестиваль детской исторической реконструкции «Русские княжества»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама