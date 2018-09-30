Неосторожность при курении названа возможной причиной пожара в Грабово, где погибли трое Происшествия

Пенза, 30 сентября 2018. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем при курении, по предварительным данным, стало причиной пожара в доме в Грабово Бессоновского района Пензенской области, в результате которого погибли три человека. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Около 2.30 30 сентября поступило сообщение по факту обнаружения тел двух человек при пожаре в доме на улице Строителей в селе Грабово. После полной ликвидации возгорания было обнаружено тело третьего погибшего», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в результате пожара погиб мужчина 1964 года рождения, его сожительница 1975 года рождения и ее ровесница, которая на протяжении года проживала в этом же доме.

«При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. По предварительной информации, их смерть могла наступить от отравления продуктами горения. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что для установления причин и очага возгорания будет проведена пожаро-техническая экспертиза.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств возникновения пожара и гибели трех лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ.