В Пензе машина врезалась в здание ТЦ
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Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Автомобиль «Lada Kalina», которым, по предварительным данным, управлял мужчина, врезался в здание торгового центра «Ритейл Парк» в Пензе.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, инцидент произошел со стороны боковой парковки у входа, ведущего на нулевой этаж.
Машина, преодолев небольшой бордюр, после удара остановилась справа от двери.
В результате случившегося у транспортного средства оказалась серьезно повреждена передняя часть.
По имеющимся данным, водитель не пострадал, однако, по словам некоторых посетителей ТЦ, он вел себя неадекватно.
По счастливой случайности в момент инцидента людей на пути у автомобилиста не было.
В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.