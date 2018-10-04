В Пензе машина врезалась в здание ТЦ Происшествия

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Автомобиль «Lada Kalina», которым, по предварительным данным, управлял мужчина, врезался в здание торгового центра «Ритейл Парк» в Пензе.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, инцидент произошел со стороны боковой парковки у входа, ведущего на нулевой этаж.

Машина, преодолев небольшой бордюр, после удара остановилась справа от двери.

В результате случившегося у транспортного средства оказалась серьезно повреждена передняя часть.

По имеющимся данным, водитель не пострадал, однако, по словам некоторых посетителей ТЦ, он вел себя неадекватно.

По счастливой случайности в момент инцидента людей на пути у автомобилиста не было.

В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.