Пропавшая без вести девушка найдена мертвой под Сердобском Происшествия

Пенза, 10 октября 2018. PenzaNews. Тело 17-летней девушки, ушедшей из дома в неизвестном направлении 3 сентября, найдено около села Салтыково Сердобского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Вечером 9 октября участковым около села Салтыково недалеко от дороги было обнаружено тело девушки. При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере ее смерти, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Тело опознано родственниками», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней.