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Пропавшая без вести девушка найдена мертвой под Сердобском

11:27 | 10.10.2018 | Происшествия

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Пенза, 10 октября 2018. PenzaNews. Тело 17-летней девушки, ушедшей из дома в неизвестном направлении 3 сентября, найдено около села Салтыково Сердобского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Пропавшая без вести девушка найдена мертвой под Сердобском. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вечером 9 октября участковым около села Салтыково недалеко от дороги было обнаружено тело девушки. При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере ее смерти, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Тело опознано родственниками», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней.

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