EN
18:17:29 Четверг, 11 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Экспертиза установит причину смерти водителя «ВАЗа» на трассе «Тамбов — Пенза»

14:07 | 11.10.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Судебно-медицинская экспертиза назначена для установления точной причины смерти мужчины 1954 года рождения, управлявшего автомобилем «ВАЗ-21074» в Каменском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону, комментируя столкновение отечественной машины с фурой на трассе «Тамбов — Пенза».

Экспертиза установит причину смерти водителя «ВАЗа» на трассе «Тамбов — Пенза». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 199 км в минувшую среду, 10 октября, в 18.45.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21074» под управлением водителя 1954 года рождения и автомашины «MAN», за рулем которой находился мужчина 1957 года рождения. Водитель «ВАЗа» скончался», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по факту произошедшего организована проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Загрузка...
Читайте также
Миллер и Белозерцев обсудили ввод в строй новых газопроводов и долги перед «Газпромом» Компания Ookla признала мобильный интернет от «МегаФона» самым быстрым в России
В Кичкилейке будет организовано сопровождаемое проживание 16 молодых инвалидов В Сердобске возбуждено дело по факту смерти мужчины после драки у вокзала
Пензенский губернатор и президент ПАО «Почта Банк» подписали соглашение Мужчина из Пензы, начавший бизнес в Египте, предстанет перед судом в Астрахани
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама