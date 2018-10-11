Экспертиза установит причину смерти водителя «ВАЗа» на трассе «Тамбов — Пенза» Происшествия

Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Судебно-медицинская экспертиза назначена для установления точной причины смерти мужчины 1954 года рождения, управлявшего автомобилем «ВАЗ-21074» в Каменском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону, комментируя столкновение отечественной машины с фурой на трассе «Тамбов — Пенза».

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В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 199 км в минувшую среду, 10 октября, в 18.45.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21074» под управлением водителя 1954 года рождения и автомашины «MAN», за рулем которой находился мужчина 1957 года рождения. Водитель «ВАЗа» скончался», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по факту произошедшего организована проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.