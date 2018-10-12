Под Пензой при столкновении шести автомобилей пострадал водитель «девятки» Происшествия

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Молодой мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ-2109», пострадал в результате ДТП с участием шести транспортных средств, произошедшего на 649 км федеральной трассы М5 «Урал» в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вечером в минувший четверг, 11 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Столкнулись автомобили «Mercedes-Benz», «Opel Astra», «ВАЗ-2109», «Audi», «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2114», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель «девятки» был госпитализирован.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор», в районе места ДТП возник затор, было организовано реверсивное движение.

По факту ДТП организована проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.