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Гражданин Узбекистана погиб в Пензе, упав с балкона при установке козырька

16:41 | 14.10.2018 | Происшествия

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Пенза, 14 октября 2018. PenzaNews. 21-летний гражданин Узбекистана погиб в результате падения с балкона на четвертом этаже одного из многоквартирных домов на улице Циолковского в Пензе в воскресенье, 14 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Гражданин Узбекистана погиб в Пензе, упав с балкона при установке козырька

Фото: Penza.sledcom.ru

«По предварительной информации, 14 октября по инициативе собственника квартиры четверо знакомых ему мужчин устанавливали козырек над балконом. В ходе проведения работ иностранный гражданин 1997 года рождения вместе с ограждением балкона упал вниз. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что по факту смерти мужчины организована доследственная проверка.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнила Татьяна Махницкая.

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