После ДТП на трассе в Мокшанском районе госпитализированы три человека Происшествия

Мокшан, 15 октября 2018. PenzaNews. Водитель автомобиля «Renault Fluence», его пассажирка, а также женщина, находившаяся в салоне автомашины «Ford Mondeo», получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП на 596 км трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Фото: 58.mchs.gov.ru

В ведомстве пояснили, что столкновение фуры «Iveco» и легковых автомобилей «Renault Fluence», «Ford Mondeo» и «ВАЗ-2107» произошло примерно в 19.40 в минувшее воскресенье, 14 октября. Фото: 58.mchs.gov.ru

«Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — добавили в отделении.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.