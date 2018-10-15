EN
16:01:55 Понедельник, 15 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

После ДТП на трассе в Мокшанском районе госпитализированы три человека

11:40 | 15.10.2018 | Происшествия

Печать

Мокшан, 15 октября 2018. PenzaNews. Водитель автомобиля «Renault Fluence», его пассажирка, а также женщина, находившаяся в салоне автомашины «Ford Mondeo», получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП на 596 км трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

После ДТП на трассе в Мокшанском районе госпитализированы три человека

Фото: 58.mchs.gov.ru

В ведомстве пояснили, что столкновение фуры «Iveco» и легковых автомобилей «Renault Fluence», «Ford Mondeo» и «ВАЗ-2107» произошло примерно в 19.40 в минувшее воскресенье, 14 октября.Фото: 58.mchs.gov.ru

«Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — добавили в отделении.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Загрузка...
Читайте также
Запрет въезда в поселок «Золотая подкова» для владельцев участков признан незаконным В Пензенской области стартовал конкурс видеоуроков учителей начальных классов
Каменская прокуратура требует лишить водительских прав лиц, состоящих на учете у нарколога В Пензе более суток дожидалась помощи пожилая пара, заблокированная в ванной
В Пензе 29 октября пройдет конкурс на право эксплуатации почти 70 рекламных конструкций На пяти мебельных предприятиях Кузнецка выявлены факты теневой занятости
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама