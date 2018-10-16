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В Пензенской области выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими

12:55 | 16.10.2018 | Происшествия

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Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием четырех автомобилей — двух «КамАЗов», один из которых лесовоз, «Соболя» и иномарки «Hyundai» — на федеральной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате которого погибли два человека.

В Пензенской области выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими

Фото: 58.mchs.gov.ru

Судя по кадрам с места аварии, легковая автомашина превратилась в груду металла. Другие автомобили получили различные механические повреждения.

Фото: 58.mchs.gov.ru

На место трагедии выезжали сотрудники МЧС, которые помогали извлекать тела погибших.

В отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области какую-либо информацию о произошедшем сообщить отказались, включая то, установлены ли личности погибших и в каких транспортных средствах они ехали. В ведомстве призвали дождаться официальной сводки о ДТП, которая будет опубликована на сайте Госавтоинспекции.

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