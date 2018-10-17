EN
19:55:52 Среда, 17 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мать пыталась передать сыну в пензенскую колонию бутылку коньяка

16:40 | 17.10.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Жительница Московской области, прибывшая на длительное свидание к своему сыну, отбывающему наказание в пензенской исправительной колонии №4, пыталась передать ему бутылку коньяка объемом 0,5 литра. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Мать пыталась передать сыну в пензенскую колонию бутылку коньяка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что спиртное было обнаружено в пакете среди продуктов питания.

«В отношении гражданки составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», — пояснили в УФСИН.

В пресс-службе уточнили, что мужчина, которому предназначалась передача, лишен свободы на 6 лет за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Загрузка...
Читайте также
Мэр поставил задачу смонтировать модульные котельные в Ахунах до конца года Под Пензой неизвестные украли деньги со счета женщины, перешедшей по ссылке в MMS
В Пензе впервые пройдет детский фестиваль духовной музыки «За нами небесная рать» В Пензенской области с начала года 580 семей воспользовались губернаторскими сертификатами
В Пензе в качестве эксперимента подсветили фонарный столб В Пензе пройдет областной семинар по работе с молодежью
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама