Мать пыталась передать сыну в пензенскую колонию бутылку коньяка Происшествия

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Жительница Московской области, прибывшая на длительное свидание к своему сыну, отбывающему наказание в пензенской исправительной колонии №4, пыталась передать ему бутылку коньяка объемом 0,5 литра. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

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В ведомстве уточнили, что спиртное было обнаружено в пакете среди продуктов питания.

«В отношении гражданки составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», — пояснили в УФСИН.

В пресс-службе уточнили, что мужчина, которому предназначалась передача, лишен свободы на 6 лет за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.