В Иссинском районе два человека погибли в результате лобового столкновения «ВАЗа» с фурой Происшествия

Исса, 18 октября 2018. PenzaNews. Водитель автомобиля «ВАЗ-21124» и его пассажирка погибли в результате лобового столкновения с фурой «DAF», которое произошло на 321 км автодороги «Нижний Новгород — Саратов» в Иссинском районе Пензенской области в минувшую среду, 17 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Фото: 58.mchs.gov.ru

В ведомстве отметили, что ДТП произошло в темное время суток — около 21.30.

«Мужчина и женщина 1997 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП», — уточнили в отделе.

В Госавтоинспекции пояснили, что по данному факту организована проверка. Фото: 58.mchs.gov.ru

Судя по кадрам с места ДТП, основной удар пришелся на переднюю водительскую сторону легкового автомобиля. В результате она оказалась смята до пассажирской двери.

Фура с казахстанскими госномерами серьезных механических повреждений не получила.