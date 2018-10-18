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В Иссинском районе два человека погибли в результате лобового столкновения «ВАЗа» с фурой

11:41 | 18.10.2018 | Происшествия

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Исса, 18 октября 2018. PenzaNews. Водитель автомобиля «ВАЗ-21124» и его пассажирка погибли в результате лобового столкновения с фурой «DAF», которое произошло на 321 км автодороги «Нижний Новгород — Саратов» в Иссинском районе Пензенской области в минувшую среду, 17 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Иссинском районе два человека погибли в результате лобового столкновения «ВАЗа» с фурой

Фото: 58.mchs.gov.ru

В ведомстве отметили, что ДТП произошло в темное время суток — около 21.30.

«Мужчина и женщина 1997 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП», — уточнили в отделе.

В Госавтоинспекции пояснили, что по данному факту организована проверка.Фото: 58.mchs.gov.ru

Судя по кадрам с места ДТП, основной удар пришелся на переднюю водительскую сторону легкового автомобиля. В результате она оказалась смята до пассажирской двери.

Фура с казахстанскими госномерами серьезных механических повреждений не получила.

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