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В Пензенской области при опрокидывании двух машин пострадали шесть человек

17:17 | 18.10.2018 | Происшествия

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Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести в результате опрокидывания двух автомобилей в Пензенском и Городищенском районах Пензенской области в четверг, 18 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области при опрокидывании двух машин пострадали шесть человек

Фото: 58.mchs.gov.ru

В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, около 8.00 на 13 км автодороги «Пенза — Шемышейка» перевернулся кроссовер «Nissan X-Trail»: пострадали водитель 1964 года рождения, а также трое пассажиров — женщины 1965 и 1972 годов рождения и мужчина 1957 года рождения.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Предварительно, примерно в 10.00 на 2 км автодороги «Нижняя Елюзань — Сурск» мужчина 1969 года рождения, управлявший автомобилем «Lada Granta», допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия водитель и пассажирка 1970 года рождения получили телесные повреждения», — сказали в отделении пропаганды.

В Госавтоинспекции отметили, что пока не располагают данными о том, потребовалась ли госпитализация пострадавшим.

По фактам аварий организованы проверки.

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