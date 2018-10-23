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Женщина пыталась незаконно проникнуть в Заречный в багажнике машины

13:07 | 23.10.2018 | Происшествия

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Заречный, 23 октября 2018. PenzaNews. Военнослужащий Росгвардии предотвратил незаконное проникновение женщины в город Заречный Пензенской области, который является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО).

Женщина пыталась незаконно проникнуть в Заречный в багажнике машины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Контролер войсковой комендатуры воинской части по охране ЗАТО Заречный старший сержант Максим Васякин, выполняя задачи боевой службы, предотвратил проникновение на территорию закрытого образования лица, незаконно находившегося на территории Российской Федерации», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что женщина была обнаружена в багажнике одного из автомобилей, въезжавших в город.

«Действуя согласно инструкции, часовой прекратил пропуск через свой пост, вызвал дежурное подразделение, передал ему задержанных и сообщил о случившемся начальнику караула. Для дальнейшего разбирательства гражданка передана полиции», — сказали в пресс-службе.

Другие подробности произошедшего выясняются.

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