Женщина пыталась незаконно проникнуть в Заречный в багажнике машины Происшествия

Заречный, 23 октября 2018. PenzaNews. Военнослужащий Росгвардии предотвратил незаконное проникновение женщины в город Заречный Пензенской области, который является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО).

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«Контролер войсковой комендатуры воинской части по охране ЗАТО Заречный старший сержант Максим Васякин, выполняя задачи боевой службы, предотвратил проникновение на территорию закрытого образования лица, незаконно находившегося на территории Российской Федерации», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что женщина была обнаружена в багажнике одного из автомобилей, въезжавших в город.

«Действуя согласно инструкции, часовой прекратил пропуск через свой пост, вызвал дежурное подразделение, передал ему задержанных и сообщил о случившемся начальнику караула. Для дальнейшего разбирательства гражданка передана полиции», — сказали в пресс-службе.

Другие подробности произошедшего выясняются.