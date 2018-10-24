«ГАЗель» и «Mitsubishi» столкнулись под Пензой, погибла женщина Происшествия

Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Пассажирка автомобиля «Mitsubishi» погибла в результате ДТП с участием «ГАЗели», произошедшего на 656 км федеральной трассы М5 «Урал» в Пензенской области утром в среду, 24 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Предварительно установлено, что в 7.50 произошло столкновение автомобиля «Mitsubishi» под управлением водителя 1974 года рождения и автомашины «ГАЗель», которой управлял мужчина 1974 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что пассажирка «Mitsubishi» 1984 года рождения от полученных травм скончалась.

«Водитель и пассажиры иномарки — мужчины 1995 и 1973 годов рождения, а также женщина, личность которой устанавливается — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — пояснили в отделе пропаганды.

По факту трагического ДТП организована проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.