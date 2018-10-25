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В Пензе зарегистрировано три случая производственного травматизма с летальным исходом

13:56 | 25.10.2018 | Происшествия

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Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Три случая производственного травматизма со смертельным исходом зарегистрировано в Пензе с января по сентябрь 2018 года. Об этом говорится в аналитической записке за подписью заведующего сектором охраны труда администрации Пензы Алексея Ильина.

В Пензе зарегистрировано три случая производственного травматизма с летальным исходом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, 63-летний слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «Пивоваренный завод «Самко» погиб в результате падения, 36-летний водитель ООО «СпецТранс» — в ДТП, а 57-летний электрослесарь ООО «Сетевая компания» из-за поражения током.

Кроме того, зафиксировано 12 случаев смерти на рабочем месте, которые, по официальной информации, не связаны с производством.

Также за девять месяцев текущего года произошло 12 случаев производственного травматизма, в результате которых работники получили тяжелые телесные повреждения.

В их числе — ожоги, травмы головы, ног, грудной клетки и другие. Они были получены при разных обстоятельствах, например, в результате схода незакрепленного груза, при воспламенении газов в колодце, при падении человека и при обрушении строительных лесов.

«В мониторинге производственного травматизма за девять месяцев 2018 года в целом по городу приняли участие 1 тыс. 347 организаций, из них 1 тыс. 327 работали без травм и аварий, что составляет 99% от общего количества», — уточняется в аналитической записке.

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