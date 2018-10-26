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Пропавший в Вадинске подросток пока не найден — УМВД

16:30 | 26.10.2018 | Происшествия

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Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Местонахождение 17-летнего юноши, ушедшего из дома в селе Вадинск Пензенской области в минувший понедельник, 22 октября, и не вернувшегося обратно, пока не установлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Пропавший в Вадинске подросток пока не найден — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В полиции уточнили, что в тот день несовершеннолетний направился на остановку, чтобы уехать на учебу в Земетчино.

«С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что юноше на вид 18 лет, его рост — 167–168 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

«Характерные приметы: подросток картавит, сутулится. Был одет в короткую коричневую дубленку, серый пуловер, синие джинсы и бежевые кроссовки», — сказали в УМВД.

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