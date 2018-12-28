Стали известны подробности пожара в Чаадаевке, унесшего жизнь мужчины Происшествия

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Очаг пожара, произошедшего в частном домовладении на улице Центральной в поселке Чаадаевка Городищенского района Пензенской области в ночь на 27 декабря, в результате которого погиб хозяин 1954 года рождения, находился, по предварительным данным, на кухне. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Причины возгорания будут установлены в ходе проверки», — сказала собеседница агентства.

Фото: Penza.sledcom.ru

Она пояснила, что тело погибшего было обнаружено после тушения огня в помещении кухни, каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, на нем не было.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели мужчины», — добавила Татьяна Махницкая.