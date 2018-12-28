EN
23:35:03 Пятница, 28 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стали известны подробности пожара в Чаадаевке, унесшего жизнь мужчины

14:04 | 28.12.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Очаг пожара, произошедшего в частном домовладении на улице Центральной в поселке Чаадаевка Городищенского района Пензенской области в ночь на 27 декабря, в результате которого погиб хозяин 1954 года рождения, находился, по предварительным данным, на кухне. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Стали известны подробности пожара в Чаадаевке, унесшего жизнь мужчины

Фото: Penza.sledcom.ru

«Причины возгорания будут установлены в ходе проверки», — сказала собеседница агентства.

Фото: Penza.sledcom.ru

Она пояснила, что тело погибшего было обнаружено после тушения огня в помещении кухни, каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, на нем не было.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели мужчины», — добавила Татьяна Махницкая.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенском филиале АО «Транснефть – Дружба» прошел энергоаудит производственных объектов В Пачелмском районе суд обязал обеспечить надлежащую охрану учреждений образования
Районы Пензенской области получили восемь новых школьных автобусов В Пензе мужчина приговорен к 14 годам колонии за сексуальное насилие над подростком
В Пензе очередные курсы компьютерной грамотности стартуют 3 января Пензенского оптового поставщика рыбы обманули на 500 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама