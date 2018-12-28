В Пензе выясняют обстоятельства ДТП на улице Чаадаева, в котором погиб мужчина Происшествия

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП, произошедшего у здания №165 на улице Чаадаева в Пензе в ночь на пятницу, 28 декабря, в результате которого погиб мужчина 1967 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительной информации, в 2.25 произошло столкновение автомобилей «Renault Megane» и «Volkswagen Touareg». В результате происшествия водитель автомашины «Renault» от полученных телесных повреждений скончался на месте аварии, пассажирка 1968 года рождения госпитализирована», — пояснили в Госавтоинспекции.

Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего и выяснить степень вины каждого из водителей.