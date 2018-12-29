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В Каменском районе в результате пожара погиб пенсионер

11:01 | 29.12.2018 | Происшествия

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Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Пожилой мужчина погиб в результате пожара в двухквартирном срубовом жилом доме на улице Максимовской в селе Максимовка Каменского района Пензенской области ночью в субботу, 29 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В Каменском районе в результате пожара погиб пенсионер. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 0.33.

«Три человека спасено, в том числе один ребенок. Сгорел дом площадью 108 кв. метров и дощатый пристрой», — пояснили в пресс-службе.

В управлении отметили, что для ликвидации последствий случившегося от ведомства привлекались восемь человек и три единицы техники, также в тушении участвовали добровольная пожарная команда и неравнодушные местные жители.

Причины случившегося устанавливаются.

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