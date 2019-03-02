Мужчина погиб при пожаре в Пачелме Происшествия

Пачелма, 2 марта 2019. PenzaNews. Тело мужчины 1974 года рождения обнаружено в его доме в Пачелме Пензенской области после пожара в субботу, 2 марта.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, утром 2 марта жители Пачелмы сообщили в подразделение МЧС о возгорании дома на улице 8 Марта. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело владельца дома 1974 года рождения. Мужчина проживал один», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что по факту смерти жителя Пачелмы организована проверка.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего, кроме следов термического воздействия, повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить курение в постели. Очаг возгорания находится в месте расположения кровати», — добавила собеседница агентства.